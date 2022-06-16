Коронка Bosch Progressor 2.608.594.196 (16 мм)

Преимущества

Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности

Улучшенная полоска зубьев с прогрессивным шагом обеспечивает ускоренную резку

Подходит для универсального применения

Биметаллическая коронка BOSCH PROGRESSOR 16мм (2.608.594.196) используется при сверлении отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов.