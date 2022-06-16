Коронка Bosch Progressor 2.608.594.202 (24 мм)

Преимущества

Коронка Progressor for Wood and Metal — это прочная коронка для быстрой резки по дереву и металлу

Биметаллическая коронка Progressor for Wood and Metal обеспечивает срок службы в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели

Она была модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности

Кроме того, она имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, которая обеспечивает ускоренную резку

Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594202 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.