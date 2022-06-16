Коронка Bosch Progressor 2.608.594.202 (24 мм)
Арт. О00000012621
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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max диаметр, мм
|24
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Материал
|биметаллический сплав
- Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594202 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.
Преимущества
- Коронка Progressor for Wood and Metal — это прочная коронка для быстрой резки по дереву и металлу
- Биметаллическая коронка Progressor for Wood and Metal обеспечивает срок службы в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели
- Она была модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности
- Кроме того, она имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, которая обеспечивает ускоренную резку