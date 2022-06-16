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Коронка по дереву и металлу Bosch Progressor 2.608.594.205 (29 мм)
5.0
2
1 520 ₽
2 030 ₽
Коронки по дереву
    Коронка по дереву и металлу Bosch Progressor 2.608.594.205 (29 мм)
    Арт. О00000009059
    5.0
    2
    Коронка по дереву и металлу Bosch Progressor 2.608.594.205 (29 мм)
    Коронка по дереву и металлу Bosch Progressor 2.608.594.205 (29 мм)
      Коронка по дереву и металлу Bosch Progressor 2.608.594.205 (29 мм)
      Коронка по дереву и металлу Bosch Progressor 2.608.594.205 (29 мм)

      Коронка по дереву и металлу Bosch Progressor 2.608.594.205 (29 мм)

      • -510 ₽
      1 520 ₽
      2 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009059
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      max диаметр, мм
      		29
      Материал
      		биметаллический сплав
      Все характеристики
      • -510 ₽
      1 520 ₽
      2 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллическая коронка BOSCH Progressor 2.608.594.205 используется при сверлении отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов.

        Преимущества

        • Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности
        • Улучшенная полоска зубьев с прогрессивным шагом обеспечивает ускоренную резку
        • Подходит для универсального применения