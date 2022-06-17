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Коронка Bosch Progressor 2.608.594.209 (35 мм)
4.5
2
1 486 ₽
1 850 ₽
Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.209 (35 мм)
    Арт. О00000010582
    4.5
    2
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.209 (35 мм)
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.209 (35 мм)
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.209 (35 мм)
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.209 (35 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.209 (35 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.209 (35 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.209 (35 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.209 (35 мм)

      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.209 (35 мм)

      • -364 ₽
      1 486 ₽
      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010582
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      max диаметр, мм
      		35
      Материал
      		биметаллический сплав
      Все характеристики
      • -364 ₽
      1 486 ₽
      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594209 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Коронка изготовлена из Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта для повышения прочности
        • Оснастка имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, что обеспечивает ускоренную резку