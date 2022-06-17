Коронка Bosch Progressor 2.608.594.209 (35 мм)
Арт. О00000010582
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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max диаметр, мм
|35
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Материал
|биметаллический сплав
- Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594209 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.
Преимущества
- Коронка изготовлена из Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта для повышения прочности
- Оснастка имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, что обеспечивает ускоренную резку