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Коронка Bosch BiM Progressor 2608594216, 46 мм
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Коронки по дереву
    Коронка Bosch BiM Progressor 2608594216, 46 мм
    Арт. О00000024755
    Коронка Bosch BiM Progressor 2608594216, 46 мм

      Коронка Bosch BiM Progressor 2608594216, 46 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000024755

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      min диаметр, мм
      		46
      max диаметр, мм
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594216 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Коронка изготовлена из Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта для повышения прочности
        • Оснастка имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, что обеспечивает ускоренную резку