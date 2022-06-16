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Коронка Bosch Progressor 2.608.594.219 (52 мм)
5.0
2
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Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.219 (52 мм)
    Арт. О00000012623
    5.0
    2
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.219 (52 мм)

      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.219 (52 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012623
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      max диаметр, мм
      		52
      Материал
      		биметаллический сплав
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594219 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Коронка изготовлена из Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта для повышения прочности
        • Оснастка имеет улучшенную полоску зубьев с прогрессивным шагом, что обеспечивает ускоренную резку