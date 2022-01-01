Коронка Bosch Progressor 57мм. 2.608.594.222

Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594222 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.

Преимущества