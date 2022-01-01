Биметаллическая коронка Bosch Progressor 2.608.594.225

Биметаллическая коронка Progressor обеспечивает срок службы в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели. Эта коронка используется при сверлении отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов.

Преимущества