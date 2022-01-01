Биметаллическая коронка Bosch Progressor 2.608.594.225
Арт. О00000003441
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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min диаметр, мм
|64
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max диаметр, мм
|646
- Биметаллическая коронка Progressor обеспечивает срок службы в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели. Эта коронка используется при сверлении отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов.
Преимущества
- Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности
- Улучшенная полоска зубьев с прогрессивным шагом обеспечивает ускоренную резку
- Подходит для универсального применения