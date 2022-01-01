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Биметаллическая коронка Bosch Progressor 2.608.594.225
2 120 ₽
2 180 ₽
Коронки по дереву
    Биметаллическая коронка Bosch Progressor 2.608.594.225
    Арт. О00000003441
    Биметаллическая коронка Bosch Progressor 2.608.594.225

      Биметаллическая коронка Bosch Progressor 2.608.594.225

      • -60 ₽
      2 120 ₽
      2 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003441

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      min диаметр, мм
      		64
      max диаметр, мм
      		646
      Все характеристики
      • -60 ₽
      2 120 ₽
      2 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллическая коронка Progressor обеспечивает срок службы в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели. Эта коронка используется при сверлении отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов.

        Преимущества

        • Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности
        • Улучшенная полоска зубьев с прогрессивным шагом обеспечивает ускоренную резку
        • Подходит для универсального применения