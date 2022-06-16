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Биметаллическая коронка Bosch Progressor 2.608.594.229 (70 мм)
5.0
2
1 850 ₽
2 320 ₽
Коронки по дереву
    Биметаллическая коронка Bosch Progressor 2.608.594.229 (70 мм)
    Арт. О00000008661
    5.0
    2
    Биметаллическая коронка Bosch Progressor 2.608.594.229 (70 мм)
    Биметаллическая коронка Bosch Progressor 2.608.594.229 (70 мм)
      Биметаллическая коронка Bosch Progressor 2.608.594.229 (70 мм)
      Биметаллическая коронка Bosch Progressor 2.608.594.229 (70 мм)

      Биметаллическая коронка Bosch Progressor 2.608.594.229 (70 мм)

      • -470 ₽
      1 850 ₽
      2 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008661
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		блистер
      max диаметр, мм
      		70
      Все характеристики
      • -470 ₽
      1 850 ₽
      2 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллическая коронка BOSCH Progressor 2.608.594.229 используется при сверлении отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов.

        Преимущества

        • Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности
        • Улучшенная полоска зубьев с прогрессивным шагом обеспечивает ускоренную резку
        • Подходит для универсального применения