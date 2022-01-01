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Аккумулятор Bosch Li-Ion 2xProCORE18V 8.0А*ч + Зарядное устройство GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GP
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Зарядные устройства для аккумуляторов
    Аккумулятор Bosch Li-Ion 2xProCORE18V 8.0А*ч + Зарядное устройство GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GP
    Арт. О00000016223
    Аккумулятор Bosch Li-Ion 2xProCORE18V 8.0А*ч + Зарядное устройство GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GP
    Аккумулятор Bosch Li-Ion 2xProCORE18V 8.0А*ч + Зарядное устройство GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GP
      Аккумулятор Bosch Li-Ion 2xProCORE18V 8.0А*ч + Зарядное устройство GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GP
      Аккумулятор Bosch Li-Ion 2xProCORE18V 8.0А*ч + Зарядное устройство GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GP

      Аккумулятор Bosch Li-Ion 2xProCORE18V 8.0А*ч + Зарядное устройство GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016223

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		18
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор Li-Ion 2xProCORE18V 8.0 А*ч + зарядное устройство GAL 18V-160 C Bosch 1600A016GP предназначены для аккумуляторного инструмента Bosch с напряжением 18 В. В наборе два аккумулятора и cамое быстрое зарядное устройство. Литиево-ионная аккумуляторная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти и служит очень долго. Мощность батареи выше на 87% по сравнению с предыдущей версией аккумулятора благодаря новейшей технологии ячеек и интеллектуальному управлению. Технология COOLPACK 2.0 предотвращает перегрев аккумулятора, за счет чего срок службы аккумулятора стал больше.

        Преимущества

        • Полностью совместима с любыми новыми и существующими инструментами и зарядными устройствами профессиональной системы 18V от Bosch
        • Срок службы увеличен на 135 % по сравнению с обычным аккумуляторным блоком – благодаря улучшенной технологии COOLPACK 2.0, предотвращающей перегрев аккумулятора