Аккумулятор Bosch Li-Ion 2xProCORE18V 8.0А*ч + Зарядное устройство GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GP

Преимущества

Полностью совместима с любыми новыми и существующими инструментами и зарядными устройствами профессиональной системы 18V от Bosch

Срок службы увеличен на 135 % по сравнению с обычным аккумуляторным блоком – благодаря улучшенной технологии COOLPACK 2.0, предотвращающей перегрев аккумулятора

Аккумулятор Li-Ion 2xProCORE18V 8.0 А*ч + зарядное устройство GAL 18V-160 C Bosch 1600A016GP предназначены для аккумуляторного инструмента Bosch с напряжением 18 В. В наборе два аккумулятора и cамое быстрое зарядное устройство. Литиево-ионная аккумуляторная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти и служит очень долго. Мощность батареи выше на 87% по сравнению с предыдущей версией аккумулятора благодаря новейшей технологии ячеек и интеллектуальному управлению. Технология COOLPACK 2.0 предотвращает перегрев аккумулятора, за счет чего срок службы аккумулятора стал больше.