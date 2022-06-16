Набор бит Bosch 2.608.522.133 с магнитным держателем, 12 предметов
Арт. Ю00000029328
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.185
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Особенности бит
|держатель бит
- Набор бит BOSCH 2.608.522.133 для шуруповерта Max Grip отличаются исключительно прочным сцеплением при заворачивании.
Преимущества
- Поверхность с микрошероховатостями и покрытие из нитрида титана обеспечивает передачу усилия и защиту от повреждений
- Коническая торсионная зона биты легко справляется с максимумами крутящего момента, гася усилие и вибрации
- Модифицированная сталь S2, оптимизированный процесс термобработки для прочности и надежного соединения с шурупами