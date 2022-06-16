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Набор бит Bosch 2.608.522.133 с магнитным держателем, 12 предметов
4.5
2
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Биты крестовые PZ
    Набор бит Bosch 2.608.522.133 с магнитным держателем, 12 предметов
    Арт. Ю00000029328
    4.5
    2
    Набор бит Bosch 2.608.522.133 с магнитным держателем, 12 предметов
    Набор бит Bosch 2.608.522.133 с магнитным держателем, 12 предметов
      Набор бит Bosch 2.608.522.133 с магнитным держателем, 12 предметов
      Набор бит Bosch 2.608.522.133 с магнитным держателем, 12 предметов

      Набор бит Bosch 2.608.522.133 с магнитным держателем, 12 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000029328
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.185
      Особенности бит
      		держатель бит
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит BOSCH 2.608.522.133 для шуруповерта Max Grip отличаются исключительно прочным сцеплением при заворачивании.

        Преимущества

        • Поверхность с микрошероховатостями и покрытие из нитрида титана обеспечивает передачу усилия и защиту от повреждений
        • Коническая торсионная зона биты легко справляется с максимумами крутящего момента, гася усилие и вибрации
        • Модифицированная сталь S2, оптимизированный процесс термобработки для прочности и надежного соединения с шурупами