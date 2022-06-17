Отрезной круг Bosch 2.608.603.171 (125x1 мм)

Преимущества

Высокопрочные компоненты

Высокая износостойкость

Идеальный рез в течении долго времени

Диск отрезной Bosch 2608603171 – отличный аксессуар, созданный специально для работы с изделиями из нержавеющей стали. Предназначен диск для установки в угловые шлифовальные машины и болгарки.