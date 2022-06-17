Отрезной круг Bosch 2.608.603.171 (125x1 мм)
Арт. Ю00000022751
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|сталь
- Диск отрезной Bosch 2608603171 – отличный аксессуар, созданный специально для работы с изделиями из нержавеющей стали. Предназначен диск для установки в угловые шлифовальные машины и болгарки.
Преимущества
- Высокопрочные компоненты
- Высокая износостойкость
- Идеальный рез в течении долго времени