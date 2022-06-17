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Отрезной круг Bosch 2.608.603.171 (125x1 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг Bosch 2.608.603.171 (125x1 мм)
    Арт. Ю00000022751
    5.0
    2
    Отрезной круг Bosch 2.608.603.171 (125x1 мм)
    Отрезной круг Bosch 2.608.603.171 (125x1 мм)
    Отрезной круг Bosch 2.608.603.171 (125x1 мм)
      Отрезной круг Bosch 2.608.603.171 (125x1 мм)
      Отрезной круг Bosch 2.608.603.171 (125x1 мм)
      Отрезной круг Bosch 2.608.603.171 (125x1 мм)

      Отрезной круг Bosch 2.608.603.171 (125x1 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000022751
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск отрезной Bosch 2608603171 – отличный аксессуар, созданный специально для работы с изделиями из нержавеющей стали. Предназначен диск для установки в угловые шлифовальные машины и болгарки.

        Преимущества

        • Высокопрочные компоненты
        • Высокая износостойкость
        • Идеальный рез в течении долго времени