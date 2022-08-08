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Торцовочная пила Bosch PCM 8S 0.603.B10.100
5.0
1
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Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Bosch PCM 8S 0.603.B10.100
    Арт. О00000016691
    5.0
    1
    Торцовочная пила Bosch PCM 8S 0.603.B10.100

      Торцовочная пила Bosch PCM 8S 0.603.B10.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000016691
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1200
      Возможность подключения к пылесосу
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Торцовочная пила Bosch PCM 8S 0.603.B10.100 - инструмент бытового класса для обработки мягкой и твердой древесины (торцевание, обработка профильных реек и т.д.). Благодаря гибким удлинительным элементам достигается высокоточное пиление больших и длинных заготовок. Для сохранения чистоты рабочего места и защиты органов дыхания оператора от пыли предусмотрена система пылеудаления.

        Преимущества 

        • рукоятка замкнутой формы с мягкими накладками - для комфортной работы оператора
        • блокировка шпинделя для безопасной и быстрой замены пильного диска
        • лазер - для распила высокой точности
        • компактное исполнение, уменьшенный вес - для удобства транспортировки
        • зажим - для надежной фиксации заготовки
        • ограничитель глубины с быстрой регулировкой для вырезания пазов