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Лазерный нивелир Bosch Quigo Green Basic, держатель ММ2, 0.603.663.C02
5.0
1
5 750 ₽
7 110 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Bosch Quigo Green Basic, держатель ММ2, 0.603.663.C02
    Арт. О00000038851
    5.0
    1
    Лазерный нивелир Bosch Quigo Green Basic, держатель ММ2, 0.603.663.C02

      Лазерный нивелир Bosch Quigo Green Basic, держатель ММ2, 0.603.663.C02

      • -1 360 ₽
      5 750 ₽
      7 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038851
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		65x65x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      • -1 360 ₽
      5 750 ₽
      7 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный нивелир Bosch Quigo Green + держатель MM2 0.603.663.C00 подходит для быстрого выравнивания картин, плитки, бордюров. Проецирует яркие перекрестные лучи
        Посредством наклона прибора возможно построение косых лучей
        Благодаря автоматическому выравниванию достигается абсолютно прямая линия
        При помощи универсального держателя, входящего в комплект, нивелир можно закрепить на любой поверхности

        Преимущества

        • Точность измерений
        • Простота в использовании
        • Компактные габариты и легкий вес
        • Увеличенная дальность действия (до 12 м)
        • Самовыравнивающееся лазерное перекрестие для простого и быстрого выравнивания на стене
        • Технология зеленого лазера улучшает видимость в 4 раза даже при ярком освещении
        • Простое и универсальное позиционирование благодаря универсальному зажиму MM2 и переходной площадке
        • Наклонное позиционирование инструмента позволяет проецировать лучи для разметки на равномерно увеличивающемся/уменьшающемся расстоянии