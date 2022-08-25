Лазерный нивелир Bosch Quigo Green Basic, держатель ММ2, 0.603.663.C02
Арт. О00000038851
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|65x65x65
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Степень защиты
|IP 54
- Лазерный нивелир Bosch Quigo Green + держатель MM2 0.603.663.C00 подходит для быстрого выравнивания картин, плитки, бордюров. Проецирует яркие перекрестные лучи
Посредством наклона прибора возможно построение косых лучей
Благодаря автоматическому выравниванию достигается абсолютно прямая линия
При помощи универсального держателя, входящего в комплект, нивелир можно закрепить на любой поверхности
Преимущества
- Точность измерений
- Простота в использовании
- Компактные габариты и легкий вес
- Увеличенная дальность действия (до 12 м)
- Самовыравнивающееся лазерное перекрестие для простого и быстрого выравнивания на стене
- Технология зеленого лазера улучшает видимость в 4 раза даже при ярком освещении
- Простое и универсальное позиционирование благодаря универсальному зажиму MM2 и переходной площадке
- Наклонное позиционирование инструмента позволяет проецировать лучи для разметки на равномерно увеличивающемся/уменьшающемся расстоянии