Лазерный нивелир Bosch Quigo Green Basic, держатель ММ2, 0.603.663.C02

Преимущества

Точность измерений

Простота в использовании

Компактные габариты и легкий вес

Увеличенная дальность действия (до 12 м)

Самовыравнивающееся лазерное перекрестие для простого и быстрого выравнивания на стене

Технология зеленого лазера улучшает видимость в 4 раза даже при ярком освещении

Простое и универсальное позиционирование благодаря универсальному зажиму MM2 и переходной площадке

Наклонное позиционирование инструмента позволяет проецировать лучи для разметки на равномерно увеличивающемся/уменьшающемся расстоянии

Лазерный нивелир Bosch Quigo Green + держатель MM2 0.603.663.C00 подходит для быстрого выравнивания картин, плитки, бордюров. Проецирует яркие перекрестные лучиПосредством наклона прибора возможно построение косых лучейБлагодаря автоматическому выравниванию достигается абсолютно прямая линияПри помощи универсального держателя, входящего в комплект, нивелир можно закрепить на любой поверхности