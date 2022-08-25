Преимущества

Точность измерений

Простота в использовании

Компактные габариты и легкий вес

Увеличенная дальность действия (до 12 м)

Самовыравнивающееся лазерное перекрестие для простого и быстрого выравнивания на стене

Технология зеленого лазера улучшает видимость в 4 раза даже при ярком освещении

Наклонное позиционирование инструмента позволяет проецировать лучи для разметки на равномерно увеличивающемся/уменьшающемся расстоянии

Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01 находит применение при выполнении ремонтных, отделочных и монтажных работ. Строит горизонтальный и вертикальный лучи, перекрещивающиеся между собой. Посредством наклона прибора возможно построение косых лучей. Благодаря автоматическому выравниванию достигается абсолютно прямая линия. Штатив, входящий в комплект, дает возможность работать на различной высоте