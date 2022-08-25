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Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
    Арт. О00000033595
    5.0
    1
    Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
    Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
    Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
    Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
    Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
    Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
    Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
      Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
      Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
      Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
      Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
      Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
      Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
      Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01

      Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033595
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		65x65x65
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01 находит применение при выполнении ремонтных, отделочных и монтажных работ. Строит горизонтальный и вертикальный лучи, перекрещивающиеся между собой. Посредством наклона прибора возможно построение косых лучей. Благодаря автоматическому выравниванию достигается абсолютно прямая линия. Штатив, входящий в комплект, дает возможность работать на различной высоте

        Преимущества

        • Точность измерений
        • Простота в использовании
        • Компактные габариты и легкий вес
        • Увеличенная дальность действия (до 12 м)
        • Самовыравнивающееся лазерное перекрестие для простого и быстрого выравнивания на стене
        • Технология зеленого лазера улучшает видимость в 4 раза даже при ярком освещении
        • Наклонное позиционирование инструмента позволяет проецировать лучи для разметки на равномерно увеличивающемся/уменьшающемся расстоянии