Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01
Арт. О00000033595
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|65x65x65
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Лазерный нивелир Bosch Quigo Green 0.603.663.C01 находит применение при выполнении ремонтных, отделочных и монтажных работ. Строит горизонтальный и вертикальный лучи, перекрещивающиеся между собой. Посредством наклона прибора возможно построение косых лучей. Благодаря автоматическому выравниванию достигается абсолютно прямая линия. Штатив, входящий в комплект, дает возможность работать на различной высоте
Преимущества
- Точность измерений
- Простота в использовании
- Компактные габариты и легкий вес
- Увеличенная дальность действия (до 12 м)
- Самовыравнивающееся лазерное перекрестие для простого и быстрого выравнивания на стене
- Технология зеленого лазера улучшает видимость в 4 раза даже при ярком освещении
- Наклонное позиционирование инструмента позволяет проецировать лучи для разметки на равномерно увеличивающемся/уменьшающемся расстоянии