Сверло перовое по дереву BOSCH 2.608.595.502, 40х152 мм
Арт. 9013634218
Характеристики
|
Производитель
|
Ударное
|Нет
|
Алмазное
|Нет
|
Тип сверла
|перовое
|
Удлиненное
|Нет
- Перовое сверло Bosch 2608595502 предназначено для работы по дереву. С его помощью можно сверлить твердую и мягкую древесину, а также легкие строительные материалы, например, гипсокартон.
Преимущества
- По сравнению с плоскофрезерным сверлом данная оснастка сверлит в три раза быстрее, а точно заточенное острие, которое является самозатягивающимся, и режущие кромки позволяют производить отверстия точно заданного размера
- Данное сверло из серии Self Cut изготовлено из улучшенной стали