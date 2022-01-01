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Сверло перовое по дереву BOSCH 2.608.595.502, 40х152 мм
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Сверла по дереву
    Сверло перовое по дереву BOSCH 2.608.595.502, 40х152 мм
    Арт. 9013634218

      Сверло перовое по дереву BOSCH 2.608.595.502, 40х152 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013634218

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Тип сверла
      		перовое
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перовое сверло Bosch 2608595502 предназначено для работы по дереву. С его помощью можно сверлить твердую и мягкую древесину, а также легкие строительные материалы, например, гипсокартон.

        Преимущества

        • По сравнению с плоскофрезерным сверлом данная оснастка сверлит в три раза быстрее, а точно заточенное острие, которое является самозатягивающимся, и режущие кромки позволяют производить отверстия точно заданного размера
        • Данное сверло из серии Self Cut изготовлено из улучшенной стали