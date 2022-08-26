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Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 со встроенной памятью
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 со встроенной памятью
    Арт. О00000004519
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 со встроенной памятью
    Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 со встроенной памятью
    Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 со встроенной памятью
      Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 со встроенной памятью
      Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 со встроенной памятью
      Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 со встроенной памятью

      Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 со встроенной памятью

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004519
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Объем памяти, значения
      		10
      Типоразмер
      		AAA
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 прост и надежен в обращении. Используется для измерения длин, расчета площади и объема, сложения и вычитания. Полученные данные отображаются на легко читаемом дисплее с крупными цифрами. Дальность действия составляет 0.05-50 метров - этого достаточно для проведения замеров на улице или в просторном помещении. Благодаря компактным размерам прибор помещается на ладони и его удобно носить с собой.

        Преимущества

        • Простое управление
        • Номинальное время измерения составляет всего 0.5 сек
        • Продолжительный срок службы батарей - до 10000 измерений
        • После 5-ти минут бездействия прибор автоматически выключается, позволяя экономить заряд батарей
        • Две точки отсчета: задний и передний края