Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 со встроенной памятью
Арт. О00000004519
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Объем памяти, значения
|10
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Типоразмер
|AAA
- Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 прост и надежен в обращении. Используется для измерения длин, расчета площади и объема, сложения и вычитания. Полученные данные отображаются на легко читаемом дисплее с крупными цифрами. Дальность действия составляет 0.05-50 метров - этого достаточно для проведения замеров на улице или в просторном помещении. Благодаря компактным размерам прибор помещается на ладони и его удобно носить с собой.
Преимущества
- Простое управление
- Номинальное время измерения составляет всего 0.5 сек
- Продолжительный срок службы батарей - до 10000 измерений
- После 5-ти минут бездействия прибор автоматически выключается, позволяя экономить заряд батарей
- Две точки отсчета: задний и передний края