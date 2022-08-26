Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 со встроенной памятью

Преимущества

Простое управление

Номинальное время измерения составляет всего 0.5 сек

Продолжительный срок службы батарей - до 10000 измерений

После 5-ти минут бездействия прибор автоматически выключается, позволяя экономить заряд батарей

Две точки отсчета: задний и передний края

Лазерный дальномер Bosch UniversalDistance 50 0.603.672.800 прост и надежен в обращении. Используется для измерения длин, расчета площади и объема, сложения и вычитания. Полученные данные отображаются на легко читаемом дисплее с крупными цифрами. Дальность действия составляет 0.05-50 метров - этого достаточно для проведения замеров на улице или в просторном помещении. Благодаря компактным размерам прибор помещается на ладони и его удобно носить с собой.