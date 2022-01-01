Преимущества

Низкий уровень шума - комфортная работа без защиты слуха

Функция 3 в 1: обдув, измельчение, всасывание - универсальная очистка сада

Простое и быстрое переключение между режимами

Быстросъемный мусоросборник с влагоотталкивающими грязевыми дефлекторами

Небольшие габариты и малый вес - отличная маневренность в любом месте сада

Садовый пылесос-воздуходувка Bosch Universal GardenTidy 3000 0.600.8B1.001 предназначен для очистки придомовых территории и садовых участков от сухих листьев, травы и другого мусора. Обдув, всасывание, измельчение – переключение между режимами не вызывает затруднений. Влагоотталкивающие грязевые дефлекторы на мусоросборнике отводят воду и грязь на землю. Металлический вентилятор отличается оптимальной производительностью для длительной работы, а его увеличенная спираль делает удаление засоров простым и безопасным. Гибкая и эффективная уборка сада благодаря широкому диапазону регулирования скоростей как в режиме обдува, так и в режиме всасывания.