Садовый пылесос-воздуходувка Bosch Universal GardenTidy 3000 0.600.8B1.001
Арт. О00000033741
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Особенности
|плечевой ремень
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Цвет
|черный
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Прорезиненная рукоятка
|Да
- Садовый пылесос-воздуходувка Bosch Universal GardenTidy 3000 0.600.8B1.001 предназначен для очистки придомовых территории и садовых участков от сухих листьев, травы и другого мусора. Обдув, всасывание, измельчение – переключение между режимами не вызывает затруднений. Влагоотталкивающие грязевые дефлекторы на мусоросборнике отводят воду и грязь на землю. Металлический вентилятор отличается оптимальной производительностью для длительной работы, а его увеличенная спираль делает удаление засоров простым и безопасным. Гибкая и эффективная уборка сада благодаря широкому диапазону регулирования скоростей как в режиме обдува, так и в режиме всасывания.
Преимущества
- Низкий уровень шума - комфортная работа без защиты слуха
- Функция 3 в 1: обдув, измельчение, всасывание - универсальная очистка сада
- Простое и быстрое переключение между режимами
- Быстросъемный мусоросборник с влагоотталкивающими грязевыми дефлекторами
- Небольшие габариты и малый вес - отличная маневренность в любом месте сада