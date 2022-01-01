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Садовый пылесос-воздуходувка Bosch Universal GardenTidy 3000 0.600.8B1.001
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Воздуходувки
    Садовый пылесос-воздуходувка Bosch Universal GardenTidy 3000 0.600.8B1.001
    Арт. О00000033741
    Садовый пылесос-воздуходувка Bosch Universal GardenTidy 3000 0.600.8B1.001
    Садовый пылесос-воздуходувка Bosch Universal GardenTidy 3000 0.600.8B1.001
      Садовый пылесос-воздуходувка Bosch Universal GardenTidy 3000 0.600.8B1.001
      Садовый пылесос-воздуходувка Bosch Universal GardenTidy 3000 0.600.8B1.001

      Садовый пылесос-воздуходувка Bosch Universal GardenTidy 3000 0.600.8B1.001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033741

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Особенности
      		плечевой ремень
      Цвет
      		черный
      Прорезиненная рукоятка
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовый пылесос-воздуходувка Bosch Universal GardenTidy 3000 0.600.8B1.001 предназначен для очистки придомовых территории и садовых участков от сухих листьев, травы и другого мусора. Обдув, всасывание, измельчение – переключение между режимами не вызывает затруднений. Влагоотталкивающие грязевые дефлекторы на мусоросборнике отводят воду и грязь на землю. Металлический вентилятор отличается оптимальной производительностью для длительной работы, а его увеличенная спираль делает удаление засоров простым и безопасным. Гибкая и эффективная уборка сада благодаря широкому диапазону регулирования скоростей как в режиме обдува, так и в режиме всасывания.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума - комфортная работа без защиты слуха
        • Функция 3 в 1: обдув, измельчение, всасывание - универсальная очистка сада
        • Простое и быстрое переключение между режимами 
        • Быстросъемный мусоросборник с влагоотталкивающими грязевыми дефлекторами
        • Небольшие габариты и малый вес - отличная маневренность в любом месте сада