Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03
Арт. О00000029680
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|114x66x111
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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- Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360 SET 0603663E03 проецирует горизонтальный луч на 360° и вертикальный луч.
Идеально подходит для установки карнизов, монтажа розеток и подвесных потолков
Яркий зеленый луч отлично видно при любых условиях.
Функция автоматического нивелирования компенсирует неровности в рамках диапазона ±4°.
Преимущества
- Высокоточное выравнивание с превосходной видимостью во всем помещении
- Легкий вес Bosch UniversalLevel 360 SET 0603663E03 для неутомительной работы
- Возможность работы под наклоном
- Угол открытия 120° для длинных лазерных лучей даже на небольших расстояниях
- Штатив в комплекте для установки на различной высоте
- Чехол для удобства хранения и транспортировки прибора