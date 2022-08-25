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Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03
5.0
1
15 520 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03
    Арт. О00000029680
    5.0
    1
    Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03
    Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03
    Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03
    Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03
    Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03
      Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03
      Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03
      Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03
      Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03
      Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03

      Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03

      15 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029680
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		114x66x111
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      15 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360 SET 0603663E03 проецирует горизонтальный луч на 360° и вертикальный луч.
        Идеально подходит для установки карнизов, монтажа розеток и подвесных потолков
        Яркий зеленый луч отлично видно при любых условиях.
        Функция автоматического нивелирования компенсирует неровности в рамках диапазона ±4°.

        Преимущества

        • Высокоточное выравнивание с превосходной видимостью во всем помещении
        • Легкий вес Bosch UniversalLevel 360 SET 0603663E03 для неутомительной работы
        • Возможность работы под наклоном
        • Угол открытия 120° для длинных лазерных лучей даже на небольших расстояниях
        • Штатив в комплекте для установки на различной высоте
        • Чехол для удобства хранения и транспортировки прибора