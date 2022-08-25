Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360+TT150 0.603.663.E03

Преимущества

Высокоточное выравнивание с превосходной видимостью во всем помещении

Легкий вес Bosch UniversalLevel 360 SET 0603663E03 для неутомительной работы

Возможность работы под наклоном

Угол открытия 120° для длинных лазерных лучей даже на небольших расстояниях

Штатив в комплекте для установки на различной высоте

Чехол для удобства хранения и транспортировки прибора

Лазерный нивелир Bosch UniversalLevel 360 SET 0603663E03 проецирует горизонтальный луч на 360° и вертикальный луч.Идеально подходит для установки карнизов, монтажа розеток и подвесных потолковЯркий зеленый луч отлично видно при любых условиях.Функция автоматического нивелирования компенсирует неровности в рамках диапазона ±4°.