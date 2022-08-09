Универсальный многофункциональный инструмент Bosch UniversalMulti 12, подсветка

Преимущества

Простая замена принадлежностей всего за 3 секунды без помощи инструментов благодаря системе AutoClic

Светодиодная подсветка обеспечивает работу в условиях плохой видимости

Мягкая накладка на корпусе для обеспечения надежного хвата

Регулировка числа оборотов

Отсутствие кабеля

Широкий ассортимент инновационных принадлежностей Bosch Starlock

Возможность подключения пылесоса

Мощный двигатель для быстрого выполнения работ

Ограничитель для соблюдения точности глубины реза

Один аккумулятор 12 В для любых инструментов этого класса напряжения

Аккумуляторный универсальный многофункциональный инструмент Bosch UniversalMulti 12 0.603.103.021 служит для выполнения широкого спектра периодических ремонтных работ за счет большого количества разнообразной оснастки. Для поддержания постоянных оборотов даже под нагрузкой предусмотрена система электронной стабилизации. Аккумулятор обеспечивает удобство работы с инструментом и возможность выполнения задач при отсутствии энергоснабжения. Небольшой вес, продуманная форма и компактные размеры позволяют с комфортом использовать данную модель.