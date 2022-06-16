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Алмазный диск Bosch X-Lock StfUniversal 2.608.615.166 (125 мм)
4.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный диск Bosch X-Lock StfUniversal 2.608.615.166 (125 мм)
    Арт. О00000010359
    4.0
    2
    Алмазный диск Bosch X-Lock StfUniversal 2.608.615.166 (125 мм)
    Алмазный диск Bosch X-Lock StfUniversal 2.608.615.166 (125 мм)
    Алмазный диск Bosch X-Lock StfUniversal 2.608.615.166 (125 мм)
      Алмазный диск Bosch X-Lock StfUniversal 2.608.615.166 (125 мм)
      Алмазный диск Bosch X-Lock StfUniversal 2.608.615.166 (125 мм)
      Алмазный диск Bosch X-Lock StfUniversal 2.608.615.166 (125 мм)

      Алмазный диск Bosch X-Lock StfUniversal 2.608.615.166 (125 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010359
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, гранит, мрамор, керамика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный Standard for Universal X-LOCK Bosch 2608615166 предназначен для угловых шлифовальных машин, а также для УШМ Bosch с системой крепления X-LOCK. Применяется для быстрой резки строительных материалов, бетона, армированного бетона, мрамора, керамики.

        Преимущества

        • Высота алмазного слоя - 10 мм
        • Износостойкость