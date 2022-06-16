Алмазный диск Bosch X-Lock StfUniversal 2.608.615.166 (125 мм)
Арт. О00000010359
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, гранит, мрамор, керамика
- Диск алмазный Standard for Universal X-LOCK Bosch 2608615166 предназначен для угловых шлифовальных машин, а также для УШМ Bosch с системой крепления X-LOCK. Применяется для быстрой резки строительных материалов, бетона, армированного бетона, мрамора, керамики.
Преимущества
- Высота алмазного слоя - 10 мм
- Износостойкость