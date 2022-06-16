Алмазный диск Bosch X-Lock StfUniversal 2.608.615.166 (125 мм)

Преимущества

Высота алмазного слоя - 10 мм

Износостойкость

Диск алмазный Standard for Universal X-LOCK Bosch 2608615166 предназначен для угловых шлифовальных машин, а также для УШМ Bosch с системой крепления X-LOCK. Применяется для быстрой резки строительных материалов, бетона, армированного бетона, мрамора, керамики.