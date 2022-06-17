Фибровый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.185 (125 мм, по металлу, G60)
Арт. О00000010355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Назначение по материалу
|металл, сталь
Круг шлифовальный фибровый X-LOCK R780 Best for Metal+Inox Bosch 2608619185 предназначен для шлифовальных машин. Устанавливается на стандартную опорную тарелку при помощи зажимной шайбы или на опорную тарелку с системой крепления X-LOCK. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену шлифовальных кругов. Применяется для обработки металлических поверхностей, в том числе из нержавеющей стали. Технология самозатачивания керамического зерна в процессе шлифования обеспечивает создание новых режущих кромок для эффективной работы. Устойчивая основа из вулканизированного волокна обеспечивает равномерный процесс шлифования.
Преимущества:
- Устойчивая основа из вулканизированного волокна;
- Самозатачивающееся керамическое зерно;
- Верхнее покрытие с охлаждающими добавками.