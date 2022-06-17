Фибровый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.185 (125 мм, по металлу, G60)

Круг шлифовальный фибровый X-LOCK R780 Best for Metal+Inox Bosch 2608619185 предназначен для шлифовальных машин. Устанавливается на стандартную опорную тарелку при помощи зажимной шайбы или на опорную тарелку с системой крепления X-LOCK. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену шлифовальных кругов. Применяется для обработки металлических поверхностей, в том числе из нержавеющей стали. Технология самозатачивания керамического зерна в процессе шлифования обеспечивает создание новых режущих кромок для эффективной работы. Устойчивая основа из вулканизированного волокна обеспечивает равномерный процесс шлифования.

Преимущества: