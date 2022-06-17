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Фибровый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.185 (125 мм, по металлу, G60)
5.0
2
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Абразивные круги (синтетические)
    Фибровый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.185 (125 мм, по металлу, G60)
    Арт. О00000010355
    5.0
    2
    Фибровый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.185 (125 мм, по металлу, G60)
    Фибровый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.185 (125 мм, по металлу, G60)
      Фибровый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.185 (125 мм, по металлу, G60)
      Фибровый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.185 (125 мм, по металлу, G60)

      Фибровый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.185 (125 мм, по металлу, G60)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010355
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальный круг
      Назначение по материалу
      		металл, сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Круг шлифовальный фибровый X-LOCK R780 Best for Metal+Inox Bosch 2608619185 предназначен для шлифовальных машин. Устанавливается на стандартную опорную тарелку при помощи зажимной шайбы или на опорную тарелку с системой крепления X-LOCK. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену шлифовальных кругов. Применяется для обработки металлических поверхностей, в том числе из нержавеющей стали. Технология самозатачивания керамического зерна в процессе шлифования обеспечивает создание новых режущих кромок для эффективной работы. Устойчивая основа из вулканизированного волокна обеспечивает равномерный процесс шлифования.

        Преимущества:

        • Устойчивая основа из вулканизированного волокна;
        • Самозатачивающееся керамическое зерно;
        • Верхнее покрытие с охлаждающими добавками.