Лепестковый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.210 (125 мм, по металлу, G60)
Арт. О00000010354
Лепестковый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.210 (125 мм, по металлу, G60)
Арт. О00000010354
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Шлифовальный круг лепестковый X571 X-LOCK Bosch 2608619210 предназначен для угловых шлифовальных машин, а также для УШМ Bosch с системой крепления X-LOCK. Применяется для шлифования металлических поверхностей.