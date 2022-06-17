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Лепестковый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.210 (125 мм, по металлу, G60)
5.0
2
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Круги лепестковые
    Лепестковый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.210 (125 мм, по металлу, G60)
    Арт. О00000010354
    5.0
    2
    Лепестковый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.210 (125 мм, по металлу, G60)
    Лепестковый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.210 (125 мм, по металлу, G60)
    Лепестковый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.210 (125 мм, по металлу, G60)
    Лепестковый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.210 (125 мм, по металлу, G60)
      Лепестковый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.210 (125 мм, по металлу, G60)
      Лепестковый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.210 (125 мм, по металлу, G60)
      Лепестковый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.210 (125 мм, по металлу, G60)
      Лепестковый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.210 (125 мм, по металлу, G60)

      Лепестковый шлифовальный круг Bosch X-LOCK 2.608.619.210 (125 мм, по металлу, G60)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010354
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы