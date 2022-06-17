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Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.716, 125 мм, грубая
5.0
2
Найти аналог
Опорные тарелки для шлифовальных кругов
    Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.716, 125 мм, грубая
    Арт. О00000010362
    5.0
    2
    Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.716, 125 мм, грубая
    Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.716, 125 мм, грубая
      Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.716, 125 мм, грубая
      Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.716, 125 мм, грубая

      Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.716, 125 мм, грубая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010362
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		опорная тарелка
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тарелка опорная жесткая X-LOCK с зажимом Bosch 2608601716 предназначена для шлифовальных машин с системой крепления X-LOCK. Система крепления без дополнительных инструментов

        Преимущества

        • Экстражесткая конструкция с множеством ребер
        • Угловое исполнение
        • Термостойкий пластик, армированный стекловолокном