Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.716, 125 мм, грубая
Арт. О00000010362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|опорная тарелка
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Тарелка опорная жесткая X-LOCK с зажимом Bosch 2608601716 предназначена для шлифовальных машин с системой крепления X-LOCK. Система крепления без дополнительных инструментов
Преимущества
- Экстражесткая конструкция с множеством ребер
- Угловое исполнение
- Термостойкий пластик, армированный стекловолокном