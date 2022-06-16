Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.714,125 мм, мягкая
Арт. О00000010360
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|опорная тарелка
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Тарелка опорная мягкая X-LOCK с зажимом Bosch 2608601714 предназначена для шлифовальных машин с системой крепления X-LOCK. Система крепления без дополнительных инструментов
Преимущества
- Мягкая конструкция
- Плоское исполнение
- Термостойкий пластик, армированный стекловолокном