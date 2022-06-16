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Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.714,125 мм, мягкая
5.0
1
Найти аналог
Опорные тарелки для шлифовальных кругов
    Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.714,125 мм, мягкая
    Арт. О00000010360
    5.0
    1
    Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.714,125 мм, мягкая
    Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.714,125 мм, мягкая
      Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.714,125 мм, мягкая
      Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.714,125 мм, мягкая

      Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.714,125 мм, мягкая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010360
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		опорная тарелка
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тарелка опорная мягкая X-LOCK с зажимом Bosch 2608601714 предназначена для шлифовальных машин с системой крепления X-LOCK. Система крепления без дополнительных инструментов

        Преимущества

        • Мягкая конструкция
        • Плоское исполнение
        • Термостойкий пластик, армированный стекловолокном