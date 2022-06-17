Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.722, 125 мм, на липучке

Преимущества

Опорная тарелка с липучкой применяется для установки шлифовальной бумаги с различным размером зерна

Оснастка изготовлена из термостойкого пластикового материала, что обеспечивает устойчивость к высоким температурам и излому

Тарелка опорная X-LOCK Bosch 2608601722 предназначена для шлифовальных машин с системой крепления X-LOCK. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену оснастки без дополнительных инструментов