Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.722, 125 мм, на липучке
Арт. О00000010363
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|опорная тарелка
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Тарелка опорная X-LOCK Bosch 2608601722 предназначена для шлифовальных машин с системой крепления X-LOCK. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену оснастки без дополнительных инструментов
Преимущества
- Опорная тарелка с липучкой применяется для установки шлифовальной бумаги с различным размером зерна
- Оснастка изготовлена из термостойкого пластикового материала, что обеспечивает устойчивость к высоким температурам и излому