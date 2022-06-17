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Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.722, 125 мм, на липучке
5.0
2
Найти аналог
Опорные тарелки для шлифовальных кругов
    Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.722, 125 мм, на липучке
    Арт. О00000010363
    5.0
    2
    Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.722, 125 мм, на липучке
    Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.722, 125 мм, на липучке
      Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.722, 125 мм, на липучке
      Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.722, 125 мм, на липучке

      Опорная тарелка Bosch X-LOCK 2.608.601.722, 125 мм, на липучке

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010363
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		опорная тарелка
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тарелка опорная X-LOCK Bosch 2608601722 предназначена для шлифовальных машин с системой крепления X-LOCK. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену оснастки без дополнительных инструментов

        Преимущества

        • Опорная тарелка с липучкой применяется для установки шлифовальной бумаги с различным размером зерна
        • Оснастка изготовлена из термостойкого пластикового материала, что обеспечивает устойчивость к высоким температурам и излому