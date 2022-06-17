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Отрезной круг по дереву для УШМ Bosch X-Lock 2.608.619.284 (125 мм)
5.0
2
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Отрезные круги по дереву
    Отрезной круг по дереву для УШМ Bosch X-Lock 2.608.619.284 (125 мм)
    Арт. О00000010356
    5.0
    2
    Отрезной круг по дереву для УШМ Bosch X-Lock 2.608.619.284 (125 мм)
    Отрезной круг по дереву для УШМ Bosch X-Lock 2.608.619.284 (125 мм)
      Отрезной круг по дереву для УШМ Bosch X-Lock 2.608.619.284 (125 мм)
      Отрезной круг по дереву для УШМ Bosch X-Lock 2.608.619.284 (125 мм)

      Отрезной круг по дереву для УШМ Bosch X-Lock 2.608.619.284 (125 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010356
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг отрезной по дереву X-LOCK Bosch 2608619284 предназначен для угловых шлифовальных машин как с системой крепления X-LOCK, так и для обычного типа крепления. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену оснастки без дополнительных инструментов. Применяется для реза по древесине и мягким материалам. Режущая кромка из твердосплавной крошки изготовлена с использованием лазерной пайки, обеспечивает надежную и безопасную работу. Тонкое тело диска с антивибрационными прорезями обеспечивает чрезвычайно высокую скорость резки и предотвращает деформацию диска.

        Преимущества

        • Режущая кромка из твердосплавной крошки изготовлена с использованием лазерной пайки
        • Тонкое тело диска с антивибрационными прорезями