Отрезной круг по дереву для УШМ Bosch X-Lock 2.608.619.284 (125 мм)
Арт. О00000010356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|дерево
- Круг отрезной по дереву X-LOCK Bosch 2608619284 предназначен для угловых шлифовальных машин как с системой крепления X-LOCK, так и для обычного типа крепления. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену оснастки без дополнительных инструментов. Применяется для реза по древесине и мягким материалам. Режущая кромка из твердосплавной крошки изготовлена с использованием лазерной пайки, обеспечивает надежную и безопасную работу. Тонкое тело диска с антивибрационными прорезями обеспечивает чрезвычайно высокую скорость резки и предотвращает деформацию диска.
Преимущества
- Режущая кромка из твердосплавной крошки изготовлена с использованием лазерной пайки
- Тонкое тело диска с антивибрационными прорезями