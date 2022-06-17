Отрезной круг по дереву для УШМ Bosch X-Lock 2.608.619.284 (125 мм)

Круг отрезной по дереву X-LOCK Bosch 2608619284 предназначен для угловых шлифовальных машин как с системой крепления X-LOCK, так и для обычного типа крепления. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену оснастки без дополнительных инструментов. Применяется для реза по древесине и мягким материалам. Режущая кромка из твердосплавной крошки изготовлена с использованием лазерной пайки, обеспечивает надежную и безопасную работу. Тонкое тело диска с антивибрационными прорезями обеспечивает чрезвычайно высокую скорость резки и предотвращает деформацию диска.

Преимущества