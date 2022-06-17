Чашечная витая щетка Bosch X-LOCK 2.608.620.727 (75 мм, сталь, 0.5 мм)

Щетка чашечная пучки X-LOCK Bosch 2608620727 предназначена для угловых шлифовальных машин с системой крепления X-LOCK. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Щетка применяется для основательной зачистки, в том числе удаления толстых слоев ржавчины, краски или лака. Оснастка оснащена скрученной в пучки стальной проволокой диаметром 0.5 мм.