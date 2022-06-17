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Чашечная витая щетка Bosch X-LOCK 2.608.620.727 (75 мм, сталь, 0.5 мм)
5.0
1
441 ₽
Чашечные корщетки для УШМ
    Чашечная витая щетка Bosch X-LOCK 2.608.620.727 (75 мм, сталь, 0.5 мм)
    Арт. О00000010357
    5.0
    1
    Чашечная витая щетка Bosch X-LOCK 2.608.620.727 (75 мм, сталь, 0.5 мм)

      Чашечная витая щетка Bosch X-LOCK 2.608.620.727 (75 мм, сталь, 0.5 мм)

      441 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010357
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      441 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щетка чашечная пучки X-LOCK Bosch 2608620727 предназначена для угловых шлифовальных машин с системой крепления X-LOCK. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Щетка применяется для основательной зачистки, в том числе удаления толстых слоев ржавчины, краски или лака. Оснастка оснащена скрученной в пучки стальной проволокой диаметром 0.5 мм.