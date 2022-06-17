Чашечная витая щетка Bosch X-LOCK 2.608.620.727 (75 мм, сталь, 0.5 мм)
Арт. О00000010357
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|щетка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл
- Щетка чашечная пучки X-LOCK Bosch 2608620727 предназначена для угловых шлифовальных машин с системой крепления X-LOCK. Система крепления X-LOCK обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Щетка применяется для основательной зачистки, в том числе удаления толстых слоев ржавчины, краски или лака. Оснастка оснащена скрученной в пучки стальной проволокой диаметром 0.5 мм.