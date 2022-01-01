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Мотобур без шнека Brait BR-52/000N, D посадки = 20 мм, 52 куб. см, easy start 08.01.003.019
8 600 ₽
Мотобуры
  • Персональная скидка
Мотобур без шнека Brait BR-52/000N, D посадки = 20 мм, 52 куб. см, easy start 08.01.003.019
Арт. О00000041895
Мотобур без шнека Brait BR-52/000N, D посадки = 20 мм, 52 куб. см, easy start 08.01.003.019
Мотобур без шнека Brait BR-52/000N, D посадки = 20 мм, 52 куб. см, easy start 08.01.003.019
  • Персональная скидка
Мотобур без шнека Brait BR-52/000N, D посадки = 20 мм, 52 куб. см, easy start 08.01.003.019
Мотобур без шнека Brait BR-52/000N, D посадки = 20 мм, 52 куб. см, easy start 08.01.003.019

Мотобур без шнека Brait BR-52/000N, D посадки = 20 мм, 52 куб. см, easy start 08.01.003.019

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8 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041895

Характеристики

Производитель
Brait
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Габариты, мм
300x290x400
Класс товара
бытовой
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотобур BRAIT BR-52/000 без шнека 08.01.001.019 используется для бурения отверстий в почве, например, при посадке молодых деревьев или обновлении забора.
    Оборудован 2-х тактным двигателем мощностью 3.9 л.с.
    Полупрозрачный бак позволяет отслеживать расход топливной смеси.
    Одна из рукояток оснащена органами управления.
    Скорость вращения шнека может достигать 220 оборотов в минуту.
    Есть возможность присоединения шнеков различных диаметров для работы с почвой или льдом

    Преимущества

    • Небольшие габариты и вес - легкость в транспортировке
    • BRAIT BR-52/000 08.01.001.019 адаптирован для работы при низких температурах
    • Широкий спектр шнеков различного диаметра и длины
    • На одну рукоятку выведены органы управления, что улучшает контроль над инструментом
    Внимание! Шнек в комплект поставки не входит.