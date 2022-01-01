- Персональная скидка
Мотобур без шнека Brait BR-52/000N, D посадки = 20 мм, 52 куб. см, easy start 08.01.003.019
Арт. О00000041895
- Персональная скидка
Мотобур без шнека Brait BR-52/000N, D посадки = 20 мм, 52 куб. см, easy start 08.01.003.019
Арт. О00000041895
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Габариты, мм
|300x290x400
|
Класс товара
|бытовой
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Мотобур BRAIT BR-52/000 без шнека 08.01.001.019 используется для бурения отверстий в почве, например, при посадке молодых деревьев или обновлении забора.
Оборудован 2-х тактным двигателем мощностью 3.9 л.с.
Полупрозрачный бак позволяет отслеживать расход топливной смеси.
Одна из рукояток оснащена органами управления.
Скорость вращения шнека может достигать 220 оборотов в минуту.
Есть возможность присоединения шнеков различных диаметров для работы с почвой или льдом
Преимущества
- Небольшие габариты и вес - легкость в транспортировке
- BRAIT BR-52/000 08.01.001.019 адаптирован для работы при низких температурах
- Широкий спектр шнеков различного диаметра и длины
- На одну рукоятку выведены органы управления, что улучшает контроль над инструментом