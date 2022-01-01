Мотобур без шнека Brait BR-52/000N, D посадки = 20 мм, 52 куб. см, easy start 08.01.003.019

Преимущества

Небольшие габариты и вес - легкость в транспортировке

BRAIT BR-52/000 08.01.001.019 адаптирован для работы при низких температурах

Широкий спектр шнеков различного диаметра и длины

На одну рукоятку выведены органы управления, что улучшает контроль над инструментом

Мотобур BRAIT BR-52/000 без шнека 08.01.001.019 используется для бурения отверстий в почве, например, при посадке молодых деревьев или обновлении забора.Оборудован 2-х тактным двигателем мощностью 3.9 л.с.Полупрозрачный бак позволяет отслеживать расход топливной смеси.Одна из рукояток оснащена органами управления.Скорость вращения шнека может достигать 220 оборотов в минуту.Есть возможность присоединения шнеков различных диаметров для работы с почвой или льдом