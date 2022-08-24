Культиватор бензиновый BRAIT BR-65A, 6.5л.с
Арт. О00000036047
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Емкость топливного бака, л
|3.6
|
Объем двигателя, см. куб.
|196
С этим товаром смотрят
- Мотокультиватор BR-65А отличается высоким качеством, надежностью и экономичным бензиновым двигателем воздушного охлаждения. Мощные бензиновые двигатели в совокупности с надежным редуктором дают высокую тяговую мощь и позволяют работать с целинными землями. Мотокультиватор укомплектован фрезами и колесами для транспортировки. А так же данная модель оснащена поворотным рулем, что позволят настроить руль индивидуально и использовать мотокультиватор с большим удобством.
Преимущества
- Металлические ручки сцепления переднего и заднего хода
- Датчик уровня масла
- Алюминиевая ведущая шестерня
- Транспортировочные колеса
- Поворотный руль