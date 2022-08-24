Культиватор бензиновый BRAIT BR-65A, 6.5л.с

Мотокультиватор BR-65А отличается высоким качеством, надежностью и экономичным бензиновым двигателем воздушного охлаждения. Мощные бензиновые двигатели в совокупности с надежным редуктором дают высокую тяговую мощь и позволяют работать с целинными землями. Мотокультиватор укомплектован фрезами и колесами для транспортировки. А так же данная модель оснащена поворотным рулем, что позволят настроить руль индивидуально и использовать мотокультиватор с большим удобством.



Преимущества