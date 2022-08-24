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Культиватор бензиновый BRAIT BR-65A, 6.5л.с
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый BRAIT BR-65A, 6.5л.с
    Арт. О00000036047
    5.0
    1
    Культиватор бензиновый BRAIT BR-65A, 6.5л.с

      Культиватор бензиновый BRAIT BR-65A, 6.5л.с

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000036047
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Brait
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		196
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотокультиватор BR-65А отличается высоким качеством, надежностью и экономичным бензиновым двигателем воздушного охлаждения. Мощные бензиновые двигатели в совокупности с надежным редуктором дают высокую тяговую мощь и позволяют работать с целинными землями. Мотокультиватор укомплектован фрезами и колесами для транспортировки. А так же данная модель оснащена поворотным рулем, что позволят настроить руль индивидуально и использовать мотокультиватор с большим удобством.

        Преимущества

        • Металлические ручки сцепления переднего и заднего хода
        • Датчик уровня масла
        • Алюминиевая ведущая шестерня
        • Транспортировочные колеса
        • Поворотный руль