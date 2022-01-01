Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Двигатель бензиновый Brait BR275P 03.01.206.002
18 250 ₽
Двигатели для мотоблоков
  • Персональная скидка
Двигатель бензиновый Brait BR275P 03.01.206.002
Арт. О00000041899
Двигатель бензиновый Brait BR275P 03.01.206.002
  • Персональная скидка

Двигатель бензиновый Brait BR275P 03.01.206.002

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000041899

Характеристики

Производитель
Brait
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
430x460x480
Назначение
для газонокосилок, для генераторов, для измельчителей, для культиваторов, для минитракторов, для мотоблоков, для мотобуров, для мотопомп, для мотобуксировщиков
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Двигатель бензиновый BRAIT BR275P 4х-тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение. Двигатели этой серии направлены на использование в самых различных областях. Использование двигателей ОНV гарантирует высокий уровень обслуживания, что делает серию двигателей BRAIT идеальным помощником в фермерском хозяйстве. Модели двигателей в серии BRAIT с горизонтально-расположенным валом идеально подойдут для любого оборудования, начиная от маленьких насосов и генераторов и заканчивая бетономешалками, машинами для прокладывания траншей, строительной техники и пр. Система очистки воздуха, механизм смазки подвижных частей, система поддержания оптимальной температуры масла сделают работу с двигателями простой и безопасной.

    Преимущества

    • Легкий старт
    • Экономия топлива
    • Простота управления
    • Электронное зажигание
    • Система запуска ручной старт
    • Установлен датчик уровня масла, что предотвращает запуск двигателя и выхода его из строя