Двигатель бензиновый Brait BR275P 03.01.206.002

Преимущества

Легкий старт

Экономия топлива

Простота управления

Электронное зажигание

Система запуска ручной старт

Установлен датчик уровня масла, что предотвращает запуск двигателя и выхода его из строя

Двигатель бензиновый BRAIT BR275P 4х-тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение. Двигатели этой серии направлены на использование в самых различных областях. Использование двигателей ОНV гарантирует высокий уровень обслуживания, что делает серию двигателей BRAIT идеальным помощником в фермерском хозяйстве. Модели двигателей в серии BRAIT с горизонтально-расположенным валом идеально подойдут для любого оборудования, начиная от маленьких насосов и генераторов и заканчивая бетономешалками, машинами для прокладывания траншей, строительной техники и пр. Система очистки воздуха, механизм смазки подвижных частей, система поддержания оптимальной температуры масла сделают работу с двигателями простой и безопасной.