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Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Арт. О00000041902
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|411х369х369
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Назначение
|для культиваторов, для мотоблоков
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- Двигатель четырехтактный DAMAN DM107Р20 (7 л.с., вал 20мм) может быть установлен на многие мотокультиваторы, мотоблоки либо другие виды мототехники требующие достаточной мощности в 7 л.с. Диаметр вала шкива 20 мм
Преимущества
- Изготовлен из качественных деталей
- Обладает высоким запасом ресурсов использования
- Долгий срок эксплуатации
- Оснащен системой декомпрессии и воздушным охлаждением