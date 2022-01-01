Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037

Преимущества

Изготовлен из качественных деталей

Обладает высоким запасом ресурсов использования

Долгий срок эксплуатации

Оснащен системой декомпрессии и воздушным охлаждением

Двигатель четырехтактный DAMAN DM107Р20 (7 л.с., вал 20мм) может быть установлен на многие мотокультиваторы, мотоблоки либо другие виды мототехники требующие достаточной мощности в 7 л.с. Диаметр вала шкива 20 мм