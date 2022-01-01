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Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
8 990 ₽
Двигатели для мотоблоков
  • Персональная скидка
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Арт. О00000041902
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
  • Персональная скидка
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037
Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037

Двигатель бензиновый Brait DM107P20 03.01.120.037

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8 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000041902

Характеристики

Производитель
Brait
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
411х369х369
Назначение
для культиваторов, для мотоблоков
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Двигатель четырехтактный DAMAN DM107Р20 (7 л.с., вал 20мм) может быть установлен на многие мотокультиваторы, мотоблоки либо другие виды мототехники требующие достаточной мощности в 7 л.с. Диаметр вала шкива 20 мм

    Преимущества

    • Изготовлен из качественных деталей
    • Обладает высоким запасом ресурсов использования
    • Долгий срок эксплуатации
    • Оснащен системой декомпрессии и воздушным охлаждением