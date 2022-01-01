Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043

Преимущества

Компрессор BRAIT КМ-1500/24 обладает небольшим весом и очень мобилен за счет транспортировочных колес

Модель обладает производительностью 240 литров воздуха в минуту, оснащена одноцилиндровым двигателем

Степень защиты - IP 25

Качество работы с компрессором повышается за счет антивибрационных подушек, которые поглощают вибрацию при любой частоте работы двигателя

Модель оснащена индикатором уровня масла и защитой от перегрузок, что увеличивает срок службы компрессора

Наличие двух манометров позволяет отслеживать давление в системе "компрессор-инструмент" для каждого пневмоинструмента в отдельности

Химическая обработка корпуса увеличивает коррозионную стойкость

Также качество повышается за счет высокотеплопроводных ребер жесткости, которые увеличивают срок непрерывной работы

Воздушный компрессор BRAIT КМ-1500/24 20.01.001.043 используется для производства сжатого воздуха в большом объеме. Конструкция включает в себя ресивер. Это позволяет воспользоваться запасом сжатого воздуха и избежать кратковременных включений двигателя. Такая система существенно увеличивает ресурс рабочей головки, снижает процент пиковых нагрузок на двигатель. Дополнительно имеется защита от конденсата - избыток влаги можно спустить из ресивера, что снижает вредное влияние коррозии на металлические компоненты