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Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043
12 152 ₽
Компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043
Арт. О00000041140
Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043
  • Персональная скидка
Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043

Компрессор воздушный Brait КМ-1500/24 20.01.001.043

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12 152 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000041140

Характеристики

Производитель
Brait
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Защита двигателя от перегрева
Да
Особенности
рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 152 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Воздушный компрессор BRAIT КМ-1500/24 20.01.001.043 используется для производства сжатого воздуха в большом объеме. Конструкция включает в себя ресивер. Это позволяет воспользоваться запасом сжатого воздуха и избежать кратковременных включений двигателя. Такая система существенно увеличивает ресурс рабочей головки, снижает процент пиковых нагрузок на двигатель. Дополнительно имеется защита от конденсата - избыток влаги можно спустить из ресивера, что снижает вредное влияние коррозии на металлические компоненты

    Преимущества

    • Компрессор BRAIT КМ-1500/24 обладает небольшим весом и очень мобилен за счет транспортировочных колес
    • Модель обладает производительностью 240 литров воздуха в минуту, оснащена одноцилиндровым двигателем
    • Степень защиты - IP 25
    • Качество работы с компрессором повышается за счет антивибрационных подушек, которые поглощают вибрацию при любой частоте работы двигателя
    • Модель оснащена индикатором уровня масла и защитой от перегрузок, что увеличивает срок службы компрессора
    • Наличие двух манометров позволяет отслеживать давление в системе "компрессор-инструмент" для каждого пневмоинструмента в отдельности
    • Химическая обработка корпуса увеличивает коррозионную стойкость
    • Также качество повышается за счет высокотеплопроводных ребер жесткости, которые увеличивают срок непрерывной работы