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Компрессор воздушный Brait КМ-1800/24 20.01.015.043
Арт. О00000041141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
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- Воздушный компрессор BRAIT КМ-1800/24 20.01.015.043 используется для производства сжатого воздуха в большом объеме. Конструкция включает в себя ресивер. Это позволяет воспользоваться запасом сжатого воздуха и избежать кратковременных включений двигателя. Такая система существенно увеличивает ресурс рабочей головки, снижает процент пиковых нагрузок на двигатель. Дополнительно имеется защита от конденсата - избыток влаги можно спустить из ресивера, что снижает вредное влияние коррозии на металлические компоненты
Преимущества
- Компрессор BRAIT КМ-1800/24 обладает небольшим весом и очень мобилен за счет транспортировочных колес
- Модель обладает производительностью 260 литров воздуха в минуту, оснащена одноцилиндровым двигателем
- Степень защиты - IP 25
- Качество работы с компрессором повышается за счет антивибрационных подушек, которые поглощают вибрацию при любой частоте работы двигателя
- Модель оснащена индикатором уровня масла и защитой от перегрузок, что увеличивает срок службы компрессора
- Наличие двух манометров позволяет отслеживать давление в системе "компрессор-инструмент" для каждого пневмоинструмента в отдельности
- Химическая обработка корпуса увеличивает коррозионную стойкость
- Также качество повышается за счет высокотеплопроводных ребер жесткости, которые увеличивают срок непрерывной работы