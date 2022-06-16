Отвертка Brigadier S-Crew 31318 (под винты PH, 1x100 мм)
Арт. X968275355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.07
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Габариты, мм
|255x50x30
- Отвертка под винты Philips 1х100 мм Brigadier S-Crew 31318 представляет собой инструмент, который предназначается для быстрого и аккуратного монтажа/демонтажа крепежа.
Преимущества
- Стержень из хром-ванадиевой стали полностью закалён, имеет хромовое матовое покрытие для лучшей защиты от коррозии
- Чернёное намагниченное жало
- Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям