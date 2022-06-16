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Отвертка Brigadier S-Crew 31318 (под винты PH, 1x100 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка Brigadier S-Crew 31318 (под винты PH, 1x100 мм)
    Арт. X968275355
    5.0
    2
    Отвертка Brigadier S-Crew 31318 (под винты PH, 1x100 мм)

      Отвертка Brigadier S-Crew 31318 (под винты PH, 1x100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968275355
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.07
      Габариты, мм
      		255x50x30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка под винты Philips 1х100 мм Brigadier S-Crew 31318 представляет собой инструмент, который предназначается для быстрого и аккуратного монтажа/демонтажа крепежа.

        Преимущества

        • Стержень из хром-ванадиевой стали полностью закалён, имеет хромовое матовое покрытие для лучшей защиты от коррозии
        • Чернёное намагниченное жало
        • Эргономичная двухкомпонентная ручка из полипропилена и термопластичного эластомера соответствует современным экологическим требованиям