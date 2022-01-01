Преимущества

Малые габариты и небольшой вес, позволяют использовать аппарат и в «полевых» условиях. А наличие удобной ручки - эксплуатировать при монтаже

Надежное заземление источника осуществляется благодаря наличию заземляющего провода в сетевом кабеле, а в случае отсутствия заземляющих контактов в самой сети, заземлять следует с помощью болта заземления, расположенного на задней панели источника

Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 20 до 250 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением

Выполнен в современном эргономичном дизайне



Anti-Stick, Arc Force, Hot Start



Сварочный инвертор Brima ARC-250 - предназначен для ручной дуговой сварки. Работает от сети с напряжением 220 В. Аппарат обеспечивает ровный шов и стабильную дугу. На корпусе имеются вентиляционные отверстия которые способствуют отводу теплого воздуха из корпуса. Прочная металлическая конструкция защищает от повреждений все внутренние узлы. Устойчивость при работе достигается за счет опорных ножек.