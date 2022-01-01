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Сварочный инвертор Brima ARC-250
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Brima ARC-250
    Арт. О00000037766
    Сварочный инвертор Brima ARC-250
    Сварочный инвертор Brima ARC-250
    Сварочный инвертор Brima ARC-250
    Сварочный инвертор Brima ARC-250
      Сварочный инвертор Brima ARC-250
      Сварочный инвертор Brima ARC-250
      Сварочный инвертор Brima ARC-250
      Сварочный инвертор Brima ARC-250

      Сварочный инвертор Brima ARC-250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000037766

      Характеристики

      Производитель
      		Brima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		8.85
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Brima ARC-250 - предназначен для ручной дуговой сварки. Работает от сети с напряжением 220 В. Аппарат обеспечивает ровный шов и стабильную дугу. На корпусе имеются вентиляционные отверстия которые способствуют отводу теплого воздуха из корпуса. Прочная металлическая конструкция защищает от повреждений все внутренние узлы. Устойчивость при работе достигается за счет опорных ножек.

        Преимущества

        • Малые габариты и небольшой вес, позволяют использовать аппарат и в «полевых» условиях. А наличие удобной ручки -   эксплуатировать при монтаже
        • Надежное заземление источника осуществляется благодаря наличию заземляющего провода в сетевом кабеле, а в случае отсутствия заземляющих контактов в самой сети, заземлять следует с помощью болта заземления, расположенного на задней панели источника
        • Имеет регулятор (потенциометр) сварочного тока, плавно изменяющий значения от 20 до 250 А, с четкой шкалой и понятным символьным обозначением
        • Выполнен в современном эргономичном дизайне
        • Anti-Stick, Arc Force, Hot Start