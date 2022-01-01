Сварочный полуавтомат Brima MIG/MMA-180 DIGITAL

Преимущества

Данный сварочный аппарат поддерживает режим ручной дуговой сварки покрытым электродом MMA

Возможно использование проволоки диаметром 0.6-0.8 мм

С помощью панели управления можно выбирать и устанавливать режимы сварки, значения тока и напряжения, диаметр сварочной проволоки, вид защитного газа, значение полярности тока

Надежное заземление источника осуществляется благодаря наличию заземляющего провода в сетевом кабеле, а в случае отсутствия заземляющих контактов в самой сети, заземлять следует с помощью болта заземления, расположенного на задней панели источника

На лицевой панели расположен индикатор питания. Также имеется индикатор защиты, который срабатывает в результате перегрузки. Аппарат самостоятельно включится, когда температура внутри опустится до необходимого уровня

Стабильные сварочные характеристиками при колебании напряжения в сети до ±10%. Регулировка сварочного напряжения производится исходя из оптимальных значений ширины шва, усиления шва, глубины провара и других требуемых параметров, установленных в соответствующих стандартах

При сварке в среде защитных газов действует уникальная схема управления, что обеспечивает меньшее разбрызгивание, стабильную дугу при сварке, отличное качество сварного шва и высокую производительность

Имеет хороший период нагрузки ПН=60% и класс защиты IP21S

Аппарат легко перемещать по рабочей площадке благодаря рукоятке, расположенной на верхней части корпуса

Сварочный полуавтомат Brima MIG/ММА-180 220B 0010115 предназначенным для сварки сварочной проволокой в защитных газах MIG/MAG. Данный аппарат применяется при сварке углеродистых и легированных сталей. В качестве защитных газов используются активные газы (углекислый газ, газовая смесь) при сварке MAG, которые принимают участие в формировании сварного соединения, и инертные – при сварке MIG (аргон, гелий), которые не вступают в химическое взаимодействие с металлами и практически не растворяются в них. Благодаря защите зона сварки не подвергается вредному окислительному воздействию окружающей среды и резко возрастает качество сварного соединения.