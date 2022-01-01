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Сварочный полуавтомат Brima MIG/MMA-200 DIGITAL
22 960 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат Brima MIG/MMA-200 DIGITAL
Арт. О00000036462
Сварочный полуавтомат Brima MIG/MMA-200 DIGITAL
  • Персональная скидка

Сварочный полуавтомат Brima MIG/MMA-200 DIGITAL

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22 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000036462

Характеристики

Производитель
Brima
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Холостой прогон проволоки
Нет
Сварка алюминия
Нет
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
22 960 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный полуавтомат Brima MIG/MMA-200 DIGITAL – является цифровым сварочным инверторным полуавтоматом нового поколения, предназначенным для сварки сварочной проволокой в защитных газах MIG/MAG. Высокое качество изготовления, а также функциональные преимущества повышают продуктивность, точность и эффективность сварочных операций. Данный аппарат применяется в современных сварочных цехах при сварке углеродистых и легированных сталей. В качестве защитных газов используются активные газы (углекислый газ, газовая смесь) при сварке MAG, которые принимают участие в формировании сварного соединения, и инертные – при сварке MIG (аргон, гелий), которые не вступают в химическое взаимодействие с металлами и практически не растворяются в них. Благодаря защите зона сварки не подвергается вредному окислительному воздействию окружающей среды и резко возрастает качество сварного соединения.

    Преимущества

    • Данный сварочный аппарат поддерживает режим ручной дуговой сварки покрытым электродом MMA
    • Ручки плавной регулировки обеспечивают пользователю удобное управление сварочным процессом
    • Простота калибровки оборудования
    • Возможно использование проволоки диаметром 0.8-1.0 мм
    • С помощью панели управления и ручек плавной регулировки можно выбирать и устанавливать режимы сварки, значения тока и напряжения, диаметр сварочной проволоки, вид защитного газа, значение полярности тока
    • Надежное заземление источника осуществляется благодаря наличию заземляющего провода в сетевом кабеле, а в случае отсутствия заземляющих контактов в самой сети, заземлять следует с помощью болта заземления, расположенного на задней панели источника
    • На лицевой панели расположен индикатор питания. Также имеется индикатор защиты, который срабатывает в результате перегрузки. Аппарат самостоятельно включится, когда температура внутри опустится до необходимого уровня
    • Превосходные сварочные характеристики при использовании в качестве защитного газа как газовых смесей, так и CO2
    • Обладает стабильными сварочными характеристиками при колебании напряжения в сети до ±10%. Регулировка сварочного напряжения производится исходя из оптимальных значений ширины шва, усиления шва, глубины провара и других требуемых параметров, установленных в соответствующих стандартах
    • При сварке в среде защитных газов действует уникальная схема управления, что обеспечивает меньшее разбрызгивание, стабильную дугу при сварке, отличное качество сварного шва и высокую производительность
    • Данная модель имеет отдельную функцию сварки самозащитной порошковой проволокой проволокой
    • Имеет хороший период нагрузки ПН=60% и класс защиты IP21S
    • Аппарат легко перемещать по рабочей площадке благодаря рукоятке, расположенной на верхней части корпуса