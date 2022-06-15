Шлифовальная бумага Лакра 2204000 (230x280 мм, 10 шт.)

Преимущества

Водостойкая, может применяться для мокрого шлифования (без использования электроинструмента!)

Рекомендуется использовать совместно с ручными шлифовальщиками.

Абразивные частицы высокой степени очистки равномерно нанесены на основу электростатическим методом и надежно закреплены при помощи специальных смол

Шлифовальная бумага водостойкая Т4Р Применяется для ручного шлифования и финишной обработки различных твердых поверхностей во время проведения отделочных работ.