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Шлифовальная бумага Лакра 2204400 (230x280 мм, 10 шт.)
5.0
2
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Шлифовальные листы
    Шлифовальная бумага Лакра 2204400 (230x280 мм, 10 шт.)
    Арт. О00000005451
    5.0
    2
    Шлифовальная бумага Лакра 2204400 (230x280 мм, 10 шт.)

      Шлифовальная бумага Лакра 2204400 (230x280 мм, 10 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005451
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип оборудования
      		шлифовальный лист
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная бумага водостойкая Т4Р Применяется для ручного шлифования и финишной обработки различных твердых поверхностей во время проведения отделочных работ.

        Преимущества

        • Водостойкая, может применяться для мокрого шлифования (без использования электроинструмента!)
        • Рекомендуется использовать совместно с ручными шлифовальщиками
        • Абразивные частицы высокой степени очистки равномерно нанесены на основу электростатическим методом и надежно закреплены при помощи специальных смол