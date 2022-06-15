Шлифовальная бумага Лакра 2204400 (230x280 мм, 10 шт.)
Арт. О00000005451
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип оборудования
|шлифовальный лист
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Назначение по материалу
|металл
- Шлифовальная бумага водостойкая Т4Р Применяется для ручного шлифования и финишной обработки различных твердых поверхностей во время проведения отделочных работ.
Преимущества
- Водостойкая, может применяться для мокрого шлифования (без использования электроинструмента!)
- Рекомендуется использовать совместно с ручными шлифовальщиками
- Абразивные частицы высокой степени очистки равномерно нанесены на основу электростатическим методом и надежно закреплены при помощи специальных смол