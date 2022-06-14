Фильтр-мешки Karcher 6.907-019 для пылесосов, бумажные, 10 шт.

Совместимость с моделями пылесосов

Karcher T 15/1; 17/1

Фильтр-мешки Karcher 6.907-019 - двухслойные мешки изготовлены из фильтровальной многослойной неотбеленной бумаги, позволяющей проводить фильтрацию воздуха очень высокой степени очистки. Внутренний слой мешка ограничивает непосредственно саму пыль и мелкий мусор, наружный слой задерживает мельчайшие аллергенные пылевые частицы, тем самым сохраняя ваше здоровье и продлевая срок службы агрегатов пылесоса. Мешки удобны для замены и экологичны при утилизации. В упаковке 10 штук