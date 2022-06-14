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Фильтр-мешки Karcher 6.907-019 для пылесосов, бумажные, 10 шт.
5.0
3
Найти аналог
Мешки для пылесоса
    Фильтр-мешки Karcher 6.907-019 для пылесосов, бумажные, 10 шт.
    Арт. X131505142
    5.0
    3
    Фильтр-мешки Karcher 6.907-019 для пылесосов, бумажные, 10 шт.

      Фильтр-мешки Karcher 6.907-019 для пылесосов, бумажные, 10 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131505142
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		фильтр-мешок
      Материал
      		бумага
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр-мешки Karcher 6.907-019 - двухслойные мешки изготовлены из фильтровальной многослойной неотбеленной бумаги, позволяющей проводить фильтрацию воздуха очень высокой степени очистки. Внутренний слой мешка ограничивает непосредственно саму пыль и мелкий мусор, наружный слой задерживает мельчайшие аллергенные пылевые частицы, тем самым сохраняя ваше здоровье и продлевая срок службы агрегатов пылесоса. Мешки удобны для замены и экологичны при утилизации. В упаковке 10 штук

        Совместимость с моделями пылесосов

        • Karcher T 15/1; 17/1