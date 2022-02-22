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Бур Атака SDS-Plus, 8x110/45 мм
5.0
2
20 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Атака SDS-Plus, 8x110/45 мм
    Арт. 9016503
    5.0
    2
    Бур Атака SDS-Plus, 8x110/45 мм
    Бур Атака SDS-Plus, 8x110/45 мм
      Бур Атака SDS-Plus, 8x110/45 мм
      Бур Атака SDS-Plus, 8x110/45 мм

      Бур Атака SDS-Plus, 8x110/45 мм

      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9016503
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		110x8
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур АТАКА 8080240 является оснасткой к перфораторам и служит для бурения армированного бетона, кирпичной кладки, природного камня и других твердых материалов. Выдерживает интенсивные нагрузки и обладает повышенной стойкостью к изгибам. Подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus.

        Преимущества

        • Специальная двухканавочная спираль способствует быстрому и эффективному отводу сверлильной пыли из отверстия и уменьшает нагрев инструмента
        • Бур изготовлен из высококачественной инструментальной стали, оснащен твердосплавным наконечником, что обеспечивает максимальную производительность, а также гарантирует высокую износостойкость оснастки и длительный срок эксплуатации