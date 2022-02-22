Бур Атака SDS-Plus, 8x110/45 мм
Арт. 9016503
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|110x8
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Количество предметов, шт
|1
- Бур АТАКА 8080240 является оснасткой к перфораторам и служит для бурения армированного бетона, кирпичной кладки, природного камня и других твердых материалов. Выдерживает интенсивные нагрузки и обладает повышенной стойкостью к изгибам. Подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus.
Преимущества
- Специальная двухканавочная спираль способствует быстрому и эффективному отводу сверлильной пыли из отверстия и уменьшает нагрев инструмента
- Бур изготовлен из высококачественной инструментальной стали, оснащен твердосплавным наконечником, что обеспечивает максимальную производительность, а также гарантирует высокую износостойкость оснастки и длительный срок эксплуатации