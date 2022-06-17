Бур для льда Huter AW-200

Шнек HUTER AW-200 является эффективным расходным инструментом, предназначенным для формирования глубоких отверстий диаметром 20 см на льду или в твердом грунте. Конструкция шнека с острым наконечником способствует быстрому началу бурения с точным засверливанием. Изделие изготовлено из металла повышенной прочности, что обеспечивает стойкость к механическим воздействиям и интенсивным нагрузкам. Специальное покрытие помогает предотвратить появление различных дефектов и коррозии на протяжении длительного срока службы HUTER AW-200.