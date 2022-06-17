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Бур для льда Huter AW-200
4.5
2
Найти аналог
Шнеки
    Бур для льда Huter AW-200
    Арт. О00000013567
    4.5
    2
    Бур для льда Huter AW-200
    Бур для льда Huter AW-200
    Бур для льда Huter AW-200
    Бур для льда Huter AW-200
    Бур для льда Huter AW-200
      Бур для льда Huter AW-200
      Бур для льда Huter AW-200
      Бур для льда Huter AW-200
      Бур для льда Huter AW-200
      Бур для льда Huter AW-200

      Бур для льда Huter AW-200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013567
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		1000
      Диаметр, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шнек HUTER AW-200 является эффективным расходным инструментом, предназначенным для формирования глубоких отверстий диаметром 20 см на льду или в твердом грунте. Конструкция шнека с острым наконечником способствует быстрому началу бурения с точным засверливанием. Изделие изготовлено из металла повышенной прочности, что обеспечивает стойкость к механическим воздействиям и интенсивным нагрузкам. Специальное покрытие помогает предотвратить появление различных дефектов и коррозии на протяжении длительного срока службы HUTER AW-200.