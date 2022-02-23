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Бур Bosch 1.618.596.177 (SDS-Plus, 10x165/100 мм)
5.0
2
Найти аналог
Буры SDS-Plus
    Бур Bosch 1.618.596.177 (SDS-Plus, 10x165/100 мм)
    Арт. 9016815
    5.0
    2
    Бур Bosch 1.618.596.177 (SDS-Plus, 10x165/100 мм)
    Бур Bosch 1.618.596.177 (SDS-Plus, 10x165/100 мм)
      Бур Bosch 1.618.596.177 (SDS-Plus, 10x165/100 мм)
      Бур Bosch 1.618.596.177 (SDS-Plus, 10x165/100 мм)

      Бур Bosch 1.618.596.177 (SDS-Plus, 10x165/100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016815
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		165x10
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур BOSCH 1.618.596.177 обеспечивает легкое сверление. Плавная работа обеспечивается пазами и вырезами на твердосплавном наконечнике, позволяющими ему легко проникать через материал и предотвращающими заедание в бетоне. Сверло предназначено для каменной кладки и бетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS-plus. Чтобы получить точные результаты, следует контролировать индикатор износа: если он виден, диаметр отверстия еще соответствует допускам для установки металлических анкеров.

        Преимущества

        • Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей
        • Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания
        • Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода
        • Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя