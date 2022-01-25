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Бур Bosch 1.618.596.266, SDS-Plus, 10х300/360 мм, 1 штука
5.0
1
557 ₽
730 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Bosch 1.618.596.266, SDS-Plus, 10х300/360 мм, 1 штука
    Арт. Х1513784
    5.0
    1
    Бур Bosch 1.618.596.266, SDS-Plus, 10х300/360 мм, 1 штука

      Бур Bosch 1.618.596.266, SDS-Plus, 10х300/360 мм, 1 штука

      • -173 ₽
      557 ₽
      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1513784
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		360x10
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      • -173 ₽
      557 ₽
      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Бур BOSCH 1.618.596.266 обеспечивает легкое сверление. Плавная работа обеспечивается пазами и вырезами на твердосплавном наконечнике, позволяющими ему легко проникать через материал и предотвращающими заедание в бетоне. Сверло предназначено для каменной кладки и бетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS-plus. Чтобы получить точные результаты, следует контролировать индикатор износа: если он виден, диаметр отверстия еще соответствует допускам для установки металлических анкеров.

        Преимущества

        • Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей
        • Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания
        • Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода
        • Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя