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Бур Bosch 2.608.597.123, SDS-Plus, 12x950/1005 мм
4.5
2
3 480 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Bosch 2.608.597.123, SDS-Plus, 12x950/1005 мм
    Арт. 9016589314
    4.5
    2
    Бур Bosch 2.608.597.123, SDS-Plus, 12x950/1005 мм
    Бур Bosch 2.608.597.123, SDS-Plus, 12x950/1005 мм
      Бур Bosch 2.608.597.123, SDS-Plus, 12x950/1005 мм
      Бур Bosch 2.608.597.123, SDS-Plus, 12x950/1005 мм

      Бур Bosch 2.608.597.123, SDS-Plus, 12x950/1005 мм

      3 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9016589314
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		1000x12
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      3 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур BOSCH 2.608.597.123 обеспечивает легкое сверление. Плавная работа обеспечивается пазами и вырезами на твердосплавном наконечнике, позволяющими ему легко проникать через материал и предотвращающими заедание в бетоне. Сверло предназначено для каменной кладки и бетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS-plus. Чтобы получить точные результаты, следует контролировать индикатор износа: если он виден, диаметр отверстия еще соответствует допускам для установки металлических анкеров.

        Преимущества

        • Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей
        • Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания
        • Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода
        • Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя