Бур Bosch 1.618.596.259, SDS-Plus, 16x400/465 мм

Преимущества

Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей

Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания

Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода

Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя

Бур BOSCH 1.618.596.259 обеспечивает легкое сверление. Плавная работа обеспечивается пазами и вырезами на твердосплавном наконечнике, позволяющими ему легко проникать через материал и предотвращающими заедание в бетоне. Сверло предназначено для каменной кладки и бетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS-plus. Чтобы получить точные результаты, следует контролировать индикатор износа: если он виден, диаметр отверстия еще соответствует допускам для установки металлических анкеров.