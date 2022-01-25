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Бур Bosch Speed X 2.608.586.722, SDS-Plus, 20x400x450 мм
5.0
1
1 295 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Bosch Speed X 2.608.586.722, SDS-Plus, 20x400x450 мм
    Арт. 9016589356
    5.0
    1
    Бур Bosch Speed X 2.608.586.722, SDS-Plus, 20x400x450 мм

      Бур Bosch Speed X 2.608.586.722, SDS-Plus, 20x400x450 мм

      1 295 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9016589356
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		450x20
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 295 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур SDS plus-7X 2608586722 предназначен для сверления отверстий в армированном бетоне и камне. Данное ударное сверло имеет твердосплавный наконечник с 4 кромками для самой долгой службы даже по армированному железобетону. Полностью твердосплавный наконечник изготовлен из сплава высочайшего качества, очень устойчивого к ударам. Технология диффузионной сварки (IDS) Bosch обеспечивает надежность соединения наконечника с корпусом.