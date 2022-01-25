Бур Bosch Speed X 2.608.586.722, SDS-Plus, 20x400x450 мм
Арт. 9016589356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|450x20
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Количество предметов, шт
|1
- Бур SDS plus-7X 2608586722 предназначен для сверления отверстий в армированном бетоне и камне. Данное ударное сверло имеет твердосплавный наконечник с 4 кромками для самой долгой службы даже по армированному железобетону. Полностью твердосплавный наконечник изготовлен из сплава высочайшего качества, очень устойчивого к ударам. Технология диффузионной сварки (IDS) Bosch обеспечивает надежность соединения наконечника с корпусом.