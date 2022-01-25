Бур Bosch Speed X 2.608.586.722, SDS-Plus, 20x400x450 мм

Бур SDS plus-7X 2608586722 предназначен для сверления отверстий в армированном бетоне и камне. Данное ударное сверло имеет твердосплавный наконечник с 4 кромками для самой долгой службы даже по армированному железобетону. Полностью твердосплавный наконечник изготовлен из сплава высочайшего качества, очень устойчивого к ударам. Технология диффузионной сварки (IDS) Bosch обеспечивает надежность соединения наконечника с корпусом.

