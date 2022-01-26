Бур Bosch 2.608.596.123, SDS-Plus, 22x550/600 мм, 1 штука
Арт. 9016589313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|600x22
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Количество предметов, шт
|1
- Бур BOSCH 2.608.596.123 обеспечивает легкое сверление. Плавная работа обеспечивается пазами и вырезами на твердосплавном наконечнике, позволяющими ему легко проникать через материал и предотвращающими заедание в бетоне. Сверло предназначено для каменной кладки и бетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS-plus. Чтобы получить точные результаты, следует контролировать индикатор износа: если он виден, диаметр отверстия еще соответствует допускам для установки металлических анкеров.
Преимущества
- Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей
- Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания
- Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода
- Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя