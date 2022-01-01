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Бур BOSCH 1.618.596.167 (SDS-Plus, 6x165/100 мм)
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Буры SDS-Plus
    Бур BOSCH 1.618.596.167 (SDS-Plus, 6x165/100 мм)
    Арт. Х1513720
    Бур BOSCH 1.618.596.167 (SDS-Plus, 6x165/100 мм)
    Бур BOSCH 1.618.596.167 (SDS-Plus, 6x165/100 мм)
      Бур BOSCH 1.618.596.167 (SDS-Plus, 6x165/100 мм)
      Бур BOSCH 1.618.596.167 (SDS-Plus, 6x165/100 мм)

      Бур BOSCH 1.618.596.167 (SDS-Plus, 6x165/100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513720

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Устройство
      		S4L
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур BOSCH 1.618.596.167 обеспечивает легкое сверление. Плавная работа обеспечивается пазами и вырезами на твердосплавном наконечнике, позволяющими ему легко проникать через материал и предотвращающими заедание в бетоне. Сверло предназначено для каменной кладки и бетона. Подходит для перфораторов с держателем SDS-plus. Чтобы получить точные результаты, следует контролировать индикатор износа: если он виден, диаметр отверстия еще соответствует допускам для установки металлических анкеров.

        Преимущества и особенности:

        • Качество сверла подтверждает отметка о прохождении теста комиссии ассоциации по сверлам по бетону PGM, что гарантирует соответствие жестким допускам, точности сверления и надежности установки крепежных деталей;
        • Твердосплавный наконечник с пазами для ровной работы без заклинивания;
        • Центрирующий наконечник Activeteq ведет сверло для легкого начала сверления без заклинивания и увода;
        • Технология AWB-пайки и закалки снижает вибрации при работе и нагрузку на пользователя.

        Комплектация:

        • Бур BOSCH 1.618.596.167 – 1 шт.